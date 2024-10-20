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Москву атаковал неизвестный беспилотник

Москву атаковал неизвестный беспилотник

Россияне убеждают, что разрушений и пострадавших нет / Фото: Associated Press

Русских ждала тревожная ночь.

"Силами ПВО Минобороны РФ" в Раменском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника.

Об этом в сообщении в соцсети заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Мол, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Напомним, ранее БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.

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