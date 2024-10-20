Операція в Курській області стимулює Росію до обміну полоненими - ISW

Росія почала частіше здыйснювати обміни військовополонених з Україною після того, як ЗСУ взяли під контроль частини Курської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті згадали про обмін полоненими у форматі "один на один", що відбувся днями і став четвертим від початку операції ЗСУ в Курській області 6 серпня 2024 року.

Аналітики ISW звернули увагу на той факт, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією суттєво зросла.

Так, під час попередніх трьох обмінів, сторони обміняли загалом по 267 військовополонених. У період від 1 січня до 6 серпня 2024 року, Росія та Україна здійснили лише три обміни полоненими.

"ISW продовжує оцінювати, що українське вторгнення до Курської області, ймовірно, все більше стимулює Росію до участі в обмінах полоненими", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 19 жовтня Україна в рамках чергового обміну повернула з російського полону 95 військових.

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей з російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі", - зазначив Володимир Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що це був уже 58-й обмін військовополоненими між Україною та Росією, а всього з російського полону визволено вже 3767 українців.

Особливість цього обміну в тому, що Україна повернула чимало громадян, які отримали "вироки судової системи РФ і були засуджені".

Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко розповів, що під час обміну додому повернули 34 "азовців", які брали участь в обороні Маріуполя.

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