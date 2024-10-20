У Нижньогородській області РФ дрони атакували завод ВПК

У місті Дзержинськ Нижегородської області РФ вночі прогриміли вибухи. Під ударом опинився ФКП завод імені Я.М. Свердлова, який є частиною російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє російське видання Astra.

Згідно з даними, вибухи було чути як у Дзержинську, так і в обласному центрі - Нижньому Новгороді, близько 4:30 ранку за місцевим часом. Також надходять повідомлення про тривалу стрілянину, яку пов’язують із діями протиповітряної оборони — російські військові намагалися збити дрони в повітрі.

Місцеві жителі стверджують, що метою атаки став завод імені Я. М. Свердлова.

Цей завод відомий як один із найбільших виробників промислових вибухових речовин і снарядів для різних галузей, включно з авіаційними та артилерійськими боєприпасами, а також ракетами для ППО.

Нагадаємо, раніше БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, тому владі довелося евакуювати два села.

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