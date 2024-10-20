Астрологиня назвала знаки зодіаку з сильним біополем

Якщо вірити екстрасенсам, аура – чи біополе – є у всіх, але у кожного з нас вона різниться за силою і потужністю.

В одних вона слабка, а в інших – сильна, і це означає, що їм не страшні багато життєвих неприємностей – передусім пороблення і зурочення – потужна аура їх захистить. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не можна наврочити.

Скорпіон

Скорпіони володіють потужною аурою від народження: вони, не докладаючи для цього жодних зусиль, виставляють потужний захист, який не можуть подолати навіть люди з дуже зурочливими очима. Навпаки, "віддзеркаливши" від нього, ментальний "напад" може рикошетом вдарити по тому, від кого виходив.

Стрілець

Стрільці, аура яких настільки сильна, що обеззброює будь-яких недоброзичливців, не бояться пороблення і зурочення, оскільки стати їхньою жертвою вони можуть лише в тому разі, якщо захочуть цього самі, а такого, адже вони самі собі не вороги, з ними просто не може статися.

Лев

Леви, як люди широкої душі, схильні робити добро всім без винятку, і позитивна енергія, яка від них виходить, стикаючись з негативною, на яку спираються такі дії, як пороблення і зурочення, нейтралізується, тож завдати шкоди представникам знака практично неможливо.

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