Астролог назвал знаки Зодиака с сильным биополем

Если верить экстрасенсам, аура – или биополе – есть у всех, но у каждого из нас она разнится по силе и мощности.

У одних она слабая, а у других – сильная, и это значит, что ему не страшны многие житейские неприятности – прежде всего, порча и сглаз – мощная аура их защитит. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые нельзя сглазить.

Скорпион

Скорпионы обладают мощной аурой от рождения: они, не прилагая к тому никаких усилий, выставляют мощную защиту, которую не могут преодолеть даже самые глазливые люди. Напротив, «отзеркалив» от нее, ментальное «нападение» может рикошетом ударить по тому, от кого исходило.

Стрелец

Стрельцы, аура которых настолько сильна, что обезоруживает любых недоброжелателей, не боятся порчи и сглаза, поскольку стать их жертвой он могут только в том случае, если захотят этого сами, а такого, поскольку они сами себе не враги, с ними просто не может произойти.

Лев

Львы, как люди широкой души, склонны делать добро всем без исключения, и исходящая от них позитивная энергии, сталкиваясь с негативной, на которую опираются такие действия как порча и сглаз, нейтрализуется, так что нанести урон представителям знака практически невозможно.

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