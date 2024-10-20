Нетаньяху прокомментировал атаку дронов на его резиденцию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Натаньягу прокомментировал атаку запущенных из Ливана беспилотников, один из которых был нацелен на его резиденцию.

Об этом пишет Укринформ.

"Попытка прокси Ирана "Хезболлы" убить меня и мою жену сегодня была серьезной ошибкой. Это не помешает ни мне, ни Государству Израиль продолжать нашу справедливую войну против наших врагов, чтобы обеспечить наше будущее. Я говорю Ирану и его помощникам в оси зла: Каждый, кто пытается нанести ущерб гражданам Израиля, заплатит высокую цену", — заявил глава правительства.

Он добавил, что Израиль продолжит уничтожать террористов и отправляющих их.

«Мы вернем наших заложников домой из Газы. И наших граждан, живущих на северной границе, мы вернемся домой. Израиль полон решимости достичь всех военных целей и изменить реальность безопасности в нашем регионе для будущих поколений», — заверил Натаньягу.

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Напомним, ранее сообщалось, что израильские танки ворвались на территорию базы миротворцев ООН на юге Ливана.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль объявил о создании закрытой военной зоны на границе с Ливаном.