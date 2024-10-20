Нетаньягу прокоментував атаку дронів на його резиденцію

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Натаньягу прокоментував атаку запущених з Лівану безпілотників, один з яких був націлений на його резиденцію.

Про це пише Укрінформ.

"Спроба проксі Ірану «Хезболли» вбити мене і мою дружину сьогодні була серйозною помилкою. Це не завадить ні мені, ні Державі Ізраїль продовжувати нашу справедливу війну проти наших ворогів, щоб забезпечити наше майбутнє. Я кажу Ірану та його помічникам в осі зла: Кожен, хто намагається завдати шкоди громадянам Ізраїлю, заплатить високу ціну", - заявив глава уряду.

Він додав, що Ізраїль продовжить знищувати терористів і тих, хто їх відправляє.

«Ми повернемо наших заручників додому з Гази. І наших громадян, які живуть на північному кордоні, ми безпечно повернемо додому. Ізраїль сповнений рішучості досягти всіх військових цілей і змінити безпекову реальність у нашому регіоні для майбутніх поколінь», - запевнив Натаньягу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльські танки увірвалися на територію бази миротворців ООН на півдні Лівану.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль оголосив про створення закритої військової зони на кордоні з Ліваном.