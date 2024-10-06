Ізраїльська армія завдала нових ударів по Бейруту

У ЦАХАЛ заявили, що після сирен, які прозвучали в районі Кір'ят-Шмона, було ідентифіковано приблизно 30 снарядів, які перетинали Ліван на територію Ізраїлю. Деякі снаряди були перехоплені, а інші впали в цьому районі.

Про це інформує ізраїльська армія у повідомленні у соціальних мережах.

Також ЦАХАЛ завдає ударів по об'єктах терористів "Хезболла" в районі Бейрута.

До того йдеться про те, що ізраїльські військові завдали точного удару по терористам ХАМАС, які діяли в центрі командування та управління, вбудованому в комплекс, який раніше служив школою "Ібн Рушд" у район Дейр-ель-Балах.

Крім того, завдали точного удару по терористам ХАМАСу, які діяли в командно-контрольному центрі, вбудованому в структуру, яка раніше служила мечеттю "Шухада аль-Акса" в районі Дейр-аль-Бала.

"Ці командні та контрольні центри використовувалися терористами ХАМАС для планування та здійснення терористичних атак проти військ ЦАХАЛу та Ізраїлю. Перед ударом було вжито багато заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження та отримання додаткової розвідувальної інформації", - йдеться у повідомленні.

"Це ще один приклад систематичного зловживання терористичною організацією ХАМАС цивільною інфраструктурою в порушення міжнародного права. ЦАХАЛ продовжить діяти проти ХАМАС, захищаючи громадян Ізраїлю", - додали ізраїльські військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльська армія ліквідувала в Лівані одного з керівників терористичного угруповання "Хезболла", який займався виробництвом високоточних керованих ракет.

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