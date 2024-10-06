Астрологічний прогноз на 6 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, призведуть до зворотного результату, тому потрібно присвятити його пасивному відпочинку.

Символ дня: лампада з олією.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: морської хвилі.

Щасливе каміння дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не можна зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: не можна голодувати та вживати продукти бродіння – солоні огірки, квашену капусту.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які залучають любов і дружбу.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть багато корисної інформації, особливо добре побачити дорогу або подорож – це означає, що на людину найближчим часом чекають приємні зміни.

Дачні роботи дня: можна працювати з ґрунтом, а ось обрізати та щепити рослини не рекомендується.

Табу дня: не можна демонструвати людям навколо свої негативні емоції.

Цитата дня: "Інформація і знання – дві валюти, які ніколи не знецінюються" (Ніл Гейман).

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