Вибухи пролунали у кількох українських містах та регіонах

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 6 жовтня 2024 року через атаку ворожих безпілотників в Одесі прозвучали вибухи.
"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - про це заявив мер міста Геннадій Труханов.
За інформацією моніторингових каналів, вибухи також прозвучали:
- Полтaва/р-н;
-
Бориспіль (Kиївщина).
Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку своїх рідних.
Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів.
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