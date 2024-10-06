Вибухи пролунали у кількох українських містах та регіонах

У ніч проти 6 жовтня 2024 року через атаку ворожих безпілотників в Одесі прозвучали вибухи.

"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - про це заявив мер міста Геннадій Труханов.

За інформацією моніторингових каналів, вибухи також прозвучали:

Полтaва/р-н;

Бориспіль (Kиївщина).

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку своїх рідних.

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Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів.

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