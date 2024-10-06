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Вибухи пролунали у кількох українських містах та регіонах

Вибухи пролунали у кількох українських містах та регіонах

Залишайтеся в укриттях. / Фото: pixabay.com

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 6 жовтня 2024 року через атаку ворожих безпілотників в Одесі прозвучали вибухи.

"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - про це заявив мер міста Геннадій Труханов.

За інформацією моніторингових каналів, вибухи також прозвучали:

  • Полтaва/р-н;

  • Бориспіль (Kиївщина). 

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку своїх рідних. 

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів

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