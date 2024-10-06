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Взрывы раздались в нескольких украинских городах и регионах

Взрывы раздались в нескольких украинских городах и регионах

Оставайтесь в укрытиях. / Фото: pixabay.com

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 6 октября 2024 года из-за атаки вражеских беспилотников в Одессе прозвучали взрывы.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", — об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

По информации мониторинговых каналов, взрывы также прозвучали:

  • Полтава/р-н;

  • Борисполь (Киев).

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных.

Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения и количество дронов.

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