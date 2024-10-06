Взрывы раздались в нескольких украинских городах и регионах

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 6 октября 2024 года из-за атаки вражеских беспилотников в Одессе прозвучали взрывы.
"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", — об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.
По информации мониторинговых каналов, взрывы также прозвучали:
- Полтава/р-н;
-
Борисполь (Киев).
Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных.
Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения и количество дронов.
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