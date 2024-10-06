Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Враг продолжает двигаться вперед
Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
По их информации, враг продвинулся.
В частности, речь идет о движении вперед в Максимильяновке, Цукурино, Торецке, возле Мясожаровки и Песчаного.
Ранее аналитики сообщили, что российское наступление на востоке Украины в ближайшие месяцы или недели достигнет кульминации.
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