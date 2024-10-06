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Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Российская армия наступает / Фото: Associated Press

Враг продолжает двигаться вперед

Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По их информации, враг продвинулся.

В частности, речь идет о движении вперед в Максимильяновке, Цукурино, Торецке, возле Мясожаровки и Песчаного.

Ранее аналитики сообщили, что российское наступление на востоке Украины в ближайшие месяцы или недели достигнет кульминации.

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