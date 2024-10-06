Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

За їхньою інформацією, ворог просунувся.

Зокрема, йдеться про рух вперед в Максимільянівці, Цукуриному, Торецьку, біля М'ясожарівки та Піщаного.

Раніше аналітики повідомили, що російський наступ на сході України у найближчі місяці або й тижні досягне кульмінації.

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