У Полтавській області у пожежі загинула ціла сім'я

До Миргородського райвідділу поліції 5 жовтня близько 02:00 ночі надійшло повідомлення від працівників ДСНС про пожежу в селі Слобідка Миргородського району.

Про це інформує Нацполіція у Полтавській області у повідомленні на сайті.

Отримавши інформацію про пожежу, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Попередньо встановлено, що вночі у приватному будинку в селі Слобідка сталася пожежа. Після повної її ліквідації в приміщенні виявлено четверо осіб без ознак життя. Як з’ясували поліцейські, під час пожежі загинула родина: чоловік, 1987 року народження, жінка, 1993 року народження, їхні малолітні син та донька 2020 року народження.

Для встановлення причин смерті тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

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Раніше стало відомо, що четверо людей згоріли живцем внаслідок пожежі у Борівській громаді на Харківщині, ще двоє людей мають опіки.

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