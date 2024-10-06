Астрологический прогноз на 6 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к обратному результату, поэтому нужно посвятить его пассивному отдыху.
Символ дня: Лампада с маслом.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя тянуть с их лечением.
Питание дня: нельзя голодать и употреблять продукты брожения – соленые огурцы, квашеную капусту.
Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привыкающие любовь и дружбу.
Сны дня: сны нынешней ночи несут много полезной информации, особенно хорошо увидеть дорогу или путешествие – это значит, что человека в ближайшее время ждут приятные перемены.
Дачные работы дня: можно работать с почвой, а вот обрезать и прививать растения не рекомендуется.
Табу дня: нельзя демонстрировать окружающим свои негативные эмоции.
Цитата дня: «Информация и знания – две валюты, которые никогда не обесцениваются» (Нил Гейман).
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