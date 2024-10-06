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Астрологический прогноз на 6 октября

Астрологический прогноз на 6 октября

Мрамор - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к обратному результату, поэтому нужно посвятить его пассивному отдыху. 

Символ дня: Лампада с маслом. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя тянуть с их лечением. 

Питание дня: нельзя голодать и употреблять продукты брожения – соленые огурцы, квашеную капусту. 

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привыкающие любовь и дружбу. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут много полезной информации, особенно хорошо увидеть дорогу или путешествие – это значит, что человека в ближайшее время ждут приятные перемены. 

Дачные работы дня: можно работать с почвой, а вот обрезать и прививать растения не рекомендуется. 

Табу дня: нельзя демонстрировать окружающим свои негативные эмоции. 

Цитата дня: «Информация и знания – две валюты, которые никогда не обесцениваются» (Нил Гейман). 

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