Израильская армия нанесла новые удары по Бейруту

В ЦАХАЛ заявили, что после прозвучавших в районе Кирьят-Шмона сирен было идентифицировано примерно 30 снарядов, которые пересекали Ливан на территорию Израиля. Некоторые снаряды были перехвачены, другие упали в этом районе.

Об этом сообщает израильская армия в сообщении в социальных сетях.

Также ЦАХАЛ наносит удары по объектам террористов "Хезболла" в районе Бейрута.

Речь идет о том, что израильские военные нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в центре командования и управления, встроенном в комплекс, ранее служивший школой "Ибн Рушд" в район Дейр-эль-Балах.

Кроме того, нанесли точный удар по террористам ХАМАСа, действовавшим в командно-контрольном центре, встроенном в структуру, ранее служившую мечетью "Шухада аль-Акса" в районе Дейр-аль-Бала.

"Эти командные и контрольные центры использовались террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и Израиля. Перед ударом были предприняты многие меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и получение дополнительной разведки". говорится в сообщении.

"Это еще один пример систематического злоупотребления террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктурой в нарушение международного права. ЦАХАЛ продолжит действовать против ХАМАС, защищая граждан Израиля", — добавили израильские военные.

Напомним, ранее сообщалось, что израильская армия ликвидировала в Ливане одного из руководителей террористической группировки "Хезболла", занимавшегося производством высокоточных управляемых ракет.

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