Безпілотники атакували регіони Росії

Ніч у росіян була тривожною.

Безпілотники атакували місто Дзержинськ у Нижегородській області Росії.

Про це інформують рос"ЗМІ" з посиланням на місцевих жителів.

Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи та білий дим у районі місцевого заводу ім. Свердлова.

Перші гучні вибухи пролунали в небі над містом приблизно о 3:30 за місцевим часом, всього було чути близько 10 вибухів з інтервалами між ними за кілька хвилин. Також чулися звуки стрілянини та автоматних черг.

Попередньо, нібито "системою ППО" було збито кілька повітряних цілей. Офіційної інформації наразі не було.

Також повідомлялося, що БПЛА були збиті відразу в кількох російських регіонах: щонайменше 11 дронів знищили в Орловській області, 8 у Курській, 4 у Брянській.

Окрім цього, кілька безпілотників ліквідували у Липецькій області та ще один — у Раменському міському окрузі Підмосков'я.

Зокрема, уламки БПЛА впали на проїжджу частину в Липецьку. Жертв і руйнувань немає. Загоряння, що виникли після падіння БПЛА в Липецькій області, загасили.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Мовляв, фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Нагадаємо, раніше БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, тому владі довелося евакуювати два села.

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