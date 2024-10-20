Астрологічний прогноз на 20 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно уникати надто тісного спілкування, не варто бути відвертими та довіряти важливі таємниці й секрети.

Символ дня: павутиння.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливе каміння дня: гранат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, будуть тривалими, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: харчування має бути помірним – у жодному разі не можна переїдати.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна обрізати плодові дерева й кущі, готувати сад до зими.

Магія і містика дня: можна робити амулети і читати замовляння, які залучають успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни не варто розуміти прямолінійно – потрібно ретельно розшифрувати побачене.

Табу дня: необхідно остерігатися неадекватних людей, особливо тих, хто випив.

Цитата дня: "Спокій – ніщо інше, як належний порядок у думках" (Марк Аврелій).

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