Астрологический прогноз на 20 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо избегать чересчур тесного общения, не стоит откровенничать и доверять важные тайны и секреты.

Символ дня: Паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой

Счастливые камни дня: гранат, хризолит

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут продолжительными, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу.

Питание дня: питание должен быть умеренным – ни в коем случае нельзя переедать.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно делать обрезку плодовых деревьев и кустов, готовить сад к зиме.

Магия и мистика дня: можно делать амулеты и читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны не стоит понимать прямолинейно – необходимо тщательно расшифровать увиденное.

Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных – особенно выпивших – людей.

Цитата дня: «Спокойствие – не что иное, как надлежащий порядок в мыслях» (Марк Аврелий).

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