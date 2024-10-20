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Астрологический прогноз на 20 октября

Астрологический прогноз на 20 октября

Путина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда необходимо избегать чересчур тесного общения, не стоит откровенничать и доверять важные тайны и секреты. 

Символ дня: Паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой

Счастливые камни дня: гранат, хризолит

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут продолжительными, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу. 

Питание дня: питание должен быть умеренным – ни в коем случае нельзя переедать. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно делать обрезку плодовых деревьев и кустов, готовить сад к зиме. 

Магия и мистика дня: можно делать амулеты и читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны не стоит понимать прямолинейно – необходимо тщательно расшифровать увиденное. 

Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных – особенно выпивших – людей. 

Цитата дня: «Спокойствие – не что иное, как надлежащий порядок в мыслях» (Марк Аврелий). 

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