Беспилотники атаковали регионы России

Беспилотники атаковали город Дзержинск в Нижегородской области России.

Об этом информируют рос"СМИ" со ссылкой на местных жителей.

Местные жители сообщают о мощных взрывах и белом дыме в районе местного завода им. Свердлова.

Первые громкие взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30 по местному времени, всего было слышно около 10 взрывов с интервалами между ними через несколько минут. Также слышались звуки стрельбы и автоматных очередей.

Предварительно якобы "системой ПВО" было сбито несколько воздушных целей. Официальной информации пока не было.

Также сообщалось, что БПЛА были сбиты сразу в нескольких российских регионах: по меньшей мере, 11 дронов уничтожили в Орловской области, 8 в Курской, 4 в Брянской.

Кроме того, несколько беспилотников ликвидировали в Липецкой области и еще один — в Раменском городском округе Подмосковья.

В частности, обломки БПЛА упали на проезжую часть в Липецке. Жертв и разрушений нет. Возгорание, возникшее после падения БПЛА в Липецкой области, потушили.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Мол, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Напомним, ранее БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.

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