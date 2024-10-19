20 октября — какой церковный праздник, почему солить капусту нужно именно в этот день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 октября, в православном календаре день памяти святого великомученика Артемия. Артемий, вероятно, жил в IV веке в Александрии или другом регионе Римской империи. По некоторым источникам он был офицером в римской армии. Артемий стал христианином и открыто исповедовал свою веру. Это привело к преследованиям, поскольку в то время христиане подвергались гонениям. За свою преданность Христу, Артемий был арестован, подвергнут пыткам и в конце концов казнен.

Во время своих мучений Артемий проявлял большое мужество и стойкость, за что его считают примером для многих верующих. Его страдания включали физическую пытку, но он не отказался от своей веры. Святой Артемий считается покровителем воинов и людей, переживающих испытание.

Артемий является одним из святых, чья история и мученичество вдохновляют христиан в борьбе за веру. Его молят о помощи в сложных ситуациях, просят защиты и поддержки.

Приметы 20 октября

Народные приметы 20 октября / Фото: Unsplash

Снег выпал на сухую землю – ждите потепления.

Услышать волков близко к дому – зима будет очень холодной.

Иней на деревьях – следующий год будет неурожайным.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не оставлять дверь открытой, потому что в дом может проникнуть нечисть. Это неблагоприятный день для венчания – союз двух людей будет недолговечным.

Что можно делать завтра

По традиции в этот день обязательно солили капусту и готовили другие заготовки на зиму. Считалось, что тогда они простоят до весны. Также Артемий считается покровителем военных, поэтому ему молятся об их здоровье.

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