Потери России на 19 октября: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 19 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 677 180солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 677 180 (+1380) человек,

танков ‒ 9035 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18072 (+19) ед,

артиллерийских систем – 19548 (+15) ед,

РСЗО – 1232 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 978 (+0) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17230 (+78),

крылатые ракеты ‒ 2623 (+3),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 26946 (+38) ед,

специальная техника – 3473 (+25).

Как сообщалось, ВСУ ударили по скоплению оккупантов из HIMARS на Запорожье. Российские войска собрались для учеб на открытом пространстве в рамках действия артиллерии Украины.

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