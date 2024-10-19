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Потери России на 19 октября: Генштаб обновил данные

Потери России на 19 октября: Генштаб обновил данные

Уничтожены более 677 тысяч солдат РФ. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли немало техники.

По состоянию на утро 19 октября 2024 г. ВСУ уничтожили 677 180солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1380   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 677 180 (+1380) человек,
  • танков ‒ 9035 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18072 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 19548 (+15) ед,
  • РСЗО – 1232 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 978 (+0) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17230 (+78),
  • крылатые ракеты ‒ 2623 (+3),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 26946 (+38) ед,
  • специальная техника – 3473 (+25).

Как сообщалось, ВСУ ударили по скоплению оккупантов из HIMARS на Запорожье. Российские войска собрались для учеб на открытом пространстве в рамках действия артиллерии Украины.

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