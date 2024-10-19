Втрати Росії станом на 19 жовтня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 19 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 677 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 677 180 (+1380) осіб,

танків ‒ 9035 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,

артилерійських систем – 19548 (+15) од,

РСЗВ – 1232 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),

крилаті ракети ‒ 2623 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 3473 (+25).

Як повідомлялося, ЗСУ вдарили по скупченню окупантів з HIMARS на Запоріжжі. Російські війська зібралися для навчань на відкритому просторі в межах дії артилерії України.

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