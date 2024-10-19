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Втрати Росії станом на 19 жовтня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 19 жовтня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 677 тисяч солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили чимало техніки.

Станом на ранок 19 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 677 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 677 180 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 9035 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,
  • артилерійських систем – 19548 (+15) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),
  • крилаті ракети ‒ 2623 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3473 (+25).

Як повідомлялося, ЗСУ вдарили по скупченню окупантів з HIMARS на Запоріжжі. Російські війська зібралися для навчань на відкритому просторі в межах дії артилерії України.

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