Ударять заморозки: синоптикиня попередила про похолодання через антициклон

У суботу та неділю - 19 та 20 жовтня - у низці областей України очікуються дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, дощі ймовірні на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Дніпропетровщині.

На решті території України 19-20 жовтня переважатиме суха погода зі сонячними проясненнями.

У західній частині України будуть тумани із зниженням видимості до 300-500 метрів.

Вночі заморозки - всюди, окрім південного сходу України.

Вдень 19 жовтня дуже холодно буде на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму. Очікується +6+9 градусів.

У західних областях та на Одещині очікується найтепліша погода, протягом дня +11+15 градусів. Решта території України +8+12 градусів.

У Києві вихідними буде прохолодно, свіже повітря покаже вночі +1+4 градуси, місцями заморозки, вдень +10, +11 градусів.

Раніше синоптики попередили українців про значне погіршення погоди.

Наталка Діденко уточнила, що антициклон своєю потужністю та більш ясною погодою, зумовить заморозки практично по всій Україні. Хіба що схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів.

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