Росіяни вдарили ракетами по Одесі: що відомо (фото)

Потерпілих немає.
Вночі проти 19 жовтня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі. Минулося без потерпілих. Втім, є руйнування.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Росіяни поцілили у приватний сектор обласного центру, де велика кількість житлових будинків. Внаслідок атаки сталося займання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч.
"Пожежу оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також пошкоджено більше десяти приватних будинків", - повідомив чиновник.
Як повідомлялося, 19 жовтня в Київській області пролунали вибухи. В регіоні працює протиповітряна оборона.
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