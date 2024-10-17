До України суне антициклон: яку погоду він принесе 18 жовтня 

Завтра, 18 жовтня, антициклон своєю потужністю та стаціонуванням, а більше ясною погодою, зумовить заморозки практично повсюди в Україні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність.

Протягом дня найхолодніша погода очікується у східній частині, +7+9 градусів, у більшості областей +8+11 градусів. На півдні та заході +10+13 градусів, на Закарпатті до +16 градусів.

Дощі можливі у східних областях, у Дніпрі з районами і місцями на Запоріжжі.

Більша частина України належатиме сухій антициклонічній погоді.

У Києві в п'ятницю очікується суха холодна погода. Найближчої ночі +1+3 градуси, на околицях заморозки, завтра вдень +9 градусів.

"Від 21 жовтня в більшості областей України очікується чудова жовтнева погода. Буде сухо, сонячно із денною температурою повітря +13+17 градусів", - додала вона.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання та якою буде зима. Більше про це читайте у новині.

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