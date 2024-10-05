Когда Хэллоуин 2024 года в Украине: что это за праздник, его традиции

Хэллоуин, или Вечер всех святых — популярный праздник в США и некоторых других странах мира, имеющий интересную историю и множество традиций. В Украине популярность Геловина растет из года в год.

Праздник, когда дети и взрослые переодеваются в разных сверхъестественных существ, обходят дома и просят сладости, традиционно приходится на 31 октября. В 2024 году это будет четверг. Также существует традиция украшать свои дома фонарями, вырезанными тыквами и привидениями.

Хотя сегодня Хэллоуин — это большее развлечение, однако этот праздник имеет долгую и интереснейшую историю, которая уходит своими корнями еще в языческие обряды кельтских народов, когда-то проживавших на территориях современной Уэльса, Шотландии и Ирландии.

Хэллоуин — история

У кельтов 1 ноября было особенным днем, когда кончалось лето и начиналась зима. На этот же период приходился один из важнейших праздников того времени, носивший название Самайн. Кельты верили, что в ночь на 1 ноября между миром мертвых и живых стирается предел, поэтому духи предков свободно ходят по земле.

К Самайну готовились с особым размахом. Традиционно зажигали огромные костры, устраивали пир, во время которого приносили жертвы богам. Также существовала традиция переодеваться в костюмы монстров и нечистые, чтобы отпугнуть призраков.

Как на Хэллоуин повлияло христианство

Со временем на кельтских землях распространилось христианство, а потому языческий праздник Самайн трансформировался в церковный — Вечер всех святых. Оно тоже приходилось на 1 ноября. Также Церковь решила добавить еще один праздник, 2 ноября, День всех душ, чтобы верующие могли пройти мимо покойников.

Однако люди не забыли древние обряды, связанные с языческим Самайном. Многие из них сохранились в памяти народа и трансформировались в современные традиции Хэллоуина.

Что принято делать на Хэллоуин

Хэллоуин: история и традиции / Фото: Unsplash

Самая популярная традиция Хэллоуина, которая очень нравится как детям так и взрослым, это переодевание в костюмы разнообразных монстров, нечистых, ведьм. Она, конечно, уходит своими корнями Самайна, когда люди пытались своей одеждой "отпугивать" духов.

Во времена Средневековья появилась еще одна популярная сегодня традиция этого праздника. Тогда бедняки ходили от дома в дом и просили кусок хлеба или другую пищу. Впоследствии, просьба трансформировалась в угощение сладостями и появилась распространенная фраза "Trick or Treat", которая по-украински звучит "Сладости или Смерть".

Для отпугивания злых духов при Самайне также вырезали тыквы, изготовляя из них фонари, которые назывались "Фонарь Джека". Теперь они скорее декорированием дома и особым символом праздника Хэллоуин. Тыквы часто вырезают вместе с детьми, превращая процесс в интересную игру.

На Хэллоуин среди молодежи принято гадать на судьбу, суженую, любовь, богатство. Гадания также уходят своими корнями в языческие времена.

Сегодня Хэллоуин стал увлекательным праздником, который празднуют по всему миру. Это время, когда можно повеселиться и избавиться от своих страхов.