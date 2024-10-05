Коли Геловін 2024 року в Україні: що це за свято, його традиції

Геловін, або Вечір всіх святих — популярне свято в США та деяких інших країнах світу, яке має цікаву історію та безліч традицій. В Україні популярність Геловіна зростає з року в рік.

Свято, коли діти та дорослі переодягаються у різних надприродних істот, обходять будинки і просять солодощі, традиційно припадає на 31 жовтня. 2024 року це буде четвер. Також існує традиція прикрашати свої будинки ліхтарями, вирізаними гарбузами і привидами.

Хоча сьогодні Геловін — це більше розвага, однак це свято має довгу і надзвичайно цікаву історію, яка сягає своїми коріннями ще язичницьких обрядів кельтських народів, які колись проживали на територіях сучасної Уельсу, Шотландії та Ірландії.

Геловін — історія

У кельтів 1 листопада було особливим днем, коли закінчувалося літо і починалася зима. На цей же період припадало одне з найважливіших свят того часу, яке носило назву Самайн. Кельти вірили, що в ніч проти 1 листопада між світом мертвих та живих стирається межа, тому духи предків вільно ходять по землі.

До Самайну готувалися з особливим розмахом. Традиційно запалювали величезні багаття, влаштовували бенкет, під час якого приносили жертви богам. Також існувала традиція переодягатися в костюми монстрів та нечисті, щоб "відлякати" привидів.

Як на Геловін вплинуло християнство

З часом на кельтських землях поширилося християнство, а тому язичницьке свято Самайн трансформувалося у церковне — Вечір всіх святих. Воно теж припадало на 1 листопада. Також Церква вирішила додати ще одне свято, 2 листопада, День всіх душ, щоб віряни могли поминути покійників.

Проте, люди не забули стародавні обряди, пов'язані з язичницьким Самайном. Багато з них збереглися в пам'яті народі і трансформувалися у сучасні традиції Геловіна.

Що прийнято робити на Геловін

Геловін: історія і традиції / Фото: Unsplash

Найпопулярніша традиція Геловіна, яка дуже подобається як дітям так і дорослим, це переодягання в костюми різноманітних монстрів, нечисті, відьом. Вона, звісно, сягає своїм корінням Самайну, коли люди намагалися своїм одягом "відлякувати" духів.

За часів Середньовіччя з'явилася ще одна популярна сьогодні традиція цього свята. Тоді бідняки ходили від хати до хати і просили шматок хліба чи іншу їжу. Згодом, прохання трансформувалося на частування солодощами і з'явилася поширена фраза "Trick or Treat", яка українською звучить "Солодощі або Смерть".

Для відлякування злих духів за часів Самайну також вирізали гарбузи, виготовляючи з них ліхтарі, які називалися "Ліхтар Джека". Тепер вони є скоріше декоруванням оселі і особливим символом свята Геловін. Гарбузи часто вирізають разом з дітьми, перетворюючи процес у цікаву гру.

На Геловін серед молоді прийнято ворожити на долю, судженого, кохання, багатство. Ворожіння також сягають своїм корінням язичницьких часів.

Сьогодні Геловін став захопливим святом, яке святкують по всьому світу. Це час, коли можна повеселитися і позбутися своїх страхів.