РФ вдарила по Черкаській області: пошкоджено кілька підприємств

Інформації про травмованих немає.

Вночі проти 31 жовтня російські війська атакували Черкаську область. Уламками збитих повітряних цілей було пошкоджено кілька підприємств.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі. В одному випадку - склад. В іншому - вікна в будівлі. Обстеження території триває", - наголосив він.

Очільник ОВА наголосив, що, за попередніми даними, сили ППО знищили три "Шахеди" в небі над Черкащиною. Минулось без потерпілих.

Як повідомлялося, також цієї ночі росіяни атакували безпілотниками Київську область. Спрацювала ППО, але сталися падіння уламків.

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