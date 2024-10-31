Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Армія РФ атакувала міст через Дністровський лиман: деталі

Армія РФ атакувала міст через Дністровський лиман: деталі

Дністровський лиман. / Фото: УНІАН

Росіяни вдарили по Одещині ракетами.

Вночі проти четверга, 31 жовтня, російські військові атакували ракетами міст через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також зазначається, що ввечері 30 жовтня в Одеській області сили ППО знищили 17 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині. Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по регіону. 

Читайте також:

Українську армію посилять новітніми бойовими безпілотниками з Франції

Українську армію посилять новітніми бойовими безпілотниками з Франції

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація