Армія РФ атакувала міст через Дністровський лиман: деталі

Вночі проти четверга, 31 жовтня, російські військові атакували ракетами міст через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також зазначається, що ввечері 30 жовтня в Одеській області сили ППО знищили 17 ворожих БпЛА.

Нагадаємо, напередодні ввечері росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині. Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по регіону.

Читайте також: