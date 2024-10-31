Через війну у Кремля проблеми з підготовкою до виборів до Думи: ISW

Формування політики на думських виборах залежить від того, чи триватиме війна в Україні 2026 року.

Кремль намагається підготуватися до виборчої кампанії до Держдуми Росії у вересні 2026 року через невизначеність щодо перебігу війни в Україні. Це свідчить про те, що Москва не впевнена, що зможе виграти війну протягом наступних двох років.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомило російське видання "Медуза", перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко не почав планувати "контури" виборів до Думи 2026 року, хоча зазвичай Кремль робить це за два роки.

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Близьке до Адміністрації президента джерело повідомило виданню, що формування політики на думських виборах залежить від того, чи триватиме війна в Україні 2026 року. Як заявило джерело в керівництві партії "Єдина Росія", наразі незрозуміло, чи повинні в кампанії політсили 2026 року брати участь військові, чи людина, яка "символізує повернення до мирного життя", як-от прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Політтехнолог, який працює з Кремлем і кількома регіональними урядами, заявив, що в разі продовження війни під час виборчої кампанії 2026 року, Кремлю знадобиться "сила, яка спирається на ультрапатріотизм". Наприклад, це може бути абсолютно нова партія або "трохи оновлена" політсила "Справедлива Росія". Джерело заявило, що в разі закінчення війни, Кремлю знадобляться "помірковані сили".

"Справедлива Росія" 26 жовтня провела з'їзд та оголосила, що її новим політичним курсом буде "патріотичний соціалізм". Партія описала його як необхідний під час війни, і такий, що "міцно спирається на великі досягнення російської цивілізації і є найважливішою умовою подальшого розвитку [Росії]".

До слова, президент РФ Володимир Путін звинувачує своїх генералів у корупції, щоб мати підстави їх звільнити. Як пояснив опозиціонер Геннадій Гудков, таким чином диктатор проводить чистку серед командування, яке неспроможне дати позитивні результати у війні.

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