Чистки серед генералів Росії: для чого Путін це робить

Очільник РФ звинувачує своїх генералів у корупції аби мати підстави їх звільнити

Таким чином Володимир Путін проводить чистку серед командування РФ, яке не спроможне дати позитивні результати у війні.

За словами російського опозиціонера Геннадія Гудкова, такий метод Путін застосовує досить часто, передає 24 канал.

"Уся путінська влада побудована на корупції. Майже усі замішані, керівники точно. Ними дуже легко керувати. Трошки провинився, трохи проявив самостійність – у той же момент відкривають кримінальну справу по корупції. На кожного є матеріали. Потрібна лише певна команда – і людина потрапляє під звинувачення у різних кримінальних злочинах", – пояснив він.

Як зауважив російський опозиціонер, таким чином Путін змушує генералів вважати себе звичайними вразливими людьми, яких можна звільнити, посадити та за необхідності публічно познущатись.

Як вважає Гудков, така чистка спрямована не тільки на перерозподіл власності, а й на те, щоб генерал не відчував особливої сили, яка може посягнути на необмежену владу Путіна.

Зауважимо, наприкінці серпня Путін звинуватив Україну у спробі атакувати Курську АЕС.

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