Чистка среди генералов России: для чего Путин это делает

Руководитель РФ обвиняет своих генералов в коррупции, чтобы иметь основания их уволить

Таким образом, Владимир Путин проводит чистку среди командования РФ, которое не способно дать положительные результаты в войне.

По словам российского оппозиционера Геннадия Гудкова, такой метод Путин применяет достаточно часто, передает 24 канал.

"Вся путинская власть построена на коррупции. Почти все замешаны, руководители точно. Ими очень легко управлять. Немножко провинился, немного проявил самостоятельность – в тот же момент открывают уголовное дело по коррупции. На каждого есть материалы. Нужна только определенная команда – и человек попадает в "обвинения в различных уголовных преступлениях", – объяснил он.

Как отметил российский оппозиционер, таким образом Путин заставляет генералов считать себя обычными уязвимыми людьми, которых можно уволить, посадить и при необходимости публично поиздеваться.

Как считает Гудков, такая чистка направлена не только на перераспределение собственности, но и на то, чтобы генерал не испытывал особой силы, которая может посягнуть на неограниченную власть Путина.

Отметим, в конце августа Путин обвинил Украину в попытке атаковать Курскую АЭС.

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