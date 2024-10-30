Названо три причини, чому не можна мити сире м'ясо перед приготуванням

Чому миття м'яса перед приготуванням не є гарною ідеєю

Хоча м'ясо вживають більшість людей регулярно, проте не всі знають, як правильно підготувати й обробити його перед приготуванням. І головне, багато людей миють м'ясо, попри те, що більшість кулінарів та дієтологів вважають, що цього робити не можна.

Чому не можна мити м'ясо: три причини

Миючи м'ясо, ми збільшуємо ризик розмноження бактерій. Яким чином? На сирому м'ясі можуть бути різні бактерії, такі, наприклад, як сальмонели. І коли ми миємо м'ясо, вода розхлюпується і тим самим збільшується ризик їх розповсюдження. Ці та інші подібні бактерії знищуються під час готування лише високою температурою. Коли ми смажимо чи варимо м'ясо, високої температури достатньо, щоб їх знищити. Друга причина, чому не потрібно мити м'ясо, кулінарна. Щоб не змити його смак. У м'ясі є свої соки, які відповідають за насиченість смаку і коли ми миємо м'ясо, ми, власне кажучи, змиваємо його смак. Третя причина також кулінарна. Якщо ми хочемо посмажити м'ясо, зайва волога після миття, ускладнює цей процес смаження. Коли ми смажитимемо помите м'ясо на пательні, почне випаровуватися вода, утворюватись пар. Замість смаження, м'ясо буде варитися.

Замість цього дієтологи радять очистити та висушити м'ясо - потрібно обережно промокнути поверхню м'яса вологими паперовими рушниками і таким чином видалити з нього видимий бруд та просушити.

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