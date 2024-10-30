Зеленський анонсував проведення нового "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутнє засідання у форматі "Рамштайн", яке має відбутися найближчим часом.

Про це стало відомо зі звернення президента ввечері 30 жовтня.

"Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими", — наголосив глава держави.

За словами президента, Україна не втомлюється пояснювати партнерам у Берліні, Вашингтоні та інших столицях, що пропонує лише ті ідеї, які реально допоможуть досягти справжнього миру.

Раніше речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр повідомила, що зустріч союзників України у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів держав, ймовірно, відбудеться у листопаді. Але точну дату наразі не визначено.

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