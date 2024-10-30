На українців чекає важка зима: коли готуватися до блекаутів

На українців чекає важка зима – в "Укренерго" назвали сценарії проходження холодної пори року. Кажуть, цьогоріч зима буде найважчою за три попередні роки. Що чекає на нас при найгіршому сценарії – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

На українців чекає найважча зима за останні три роки. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови “Укренерго” Олексій Брехт, пише "Суспільне".

"Три варіанти, які, зокрема, враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо", – каже Брехт.

За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратила 9 ГВт генерувальної потужності, і це – "значна втрата", проте "Укренерго" має план відновити ці потужності. Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, за наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії у критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", – зазначає очільник "Укренерго".

Де будуть проблеми зі світлом

Раніше експерт Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтервʼю "Главреду” назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом взимку. За його словами, початок відключень світла в Україні залежатиме від того, як швидко прийде похолодання. Тривалість може бути як дві-чотири години, так і 14-16. В деяких містах можуть виникнути ще триваліші перебої з енергопостачанням.

"Найскладніша ситуація в Києві, Одесі та Харкові. Це ті три міста, в яких буде найскладніше в будь-якому разі. Просто так історично склалося, що вони залежать від зовнішнього енергопостачання, також у них величезне енергоспоживання всередині. Але і в цих містах з завданням втримати критичну інфраструктуру вдасться впоратися", – вважає експерт.

Водночас Харченко позитивно оцінює муніципальні зусилля в багатьох українських містах. За його словами, влада Києва, Одеси, Львова, Харкова, Херсона, Миколаєва, Житомира, Полтави, Вінниці приділяє багато уваги підготовці до сезону.

Також експерт розповів, якими тривалими можуть бути відключення світла, коли в Україні похолодає. Втім, на тривалість впливатиме не лише погода за вікном, а і ймовірні російські атаки та, приміром, різні події на атомних енергоблоках.

"Температура в діапазоні від 0° до +5° буде означати певні обмеження на 2-4 години. Якщо температура буде від -10° до -15°, особливо не протягом двох днів, а протягом двох тижнів, то обмеження будуть тривати і 14-16 годин на добу. Дуже сильно все залежить від того, які будуть атаки, куди вони будуть спрямовані, наскільки будуть успішними та які саме погодні умови будуть взимку", – пояснив фахівець.

Коли чекати блекауту?

За словами Олександра Харченка, Україні загрожує блекаут на 3-5 днів, якщо Росія виб’є бодай одну АЕС.

"Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія (так званий блекаут), після якої щонайменше 3-4 дні загалом займе подати електроенергію в Україні. Причому за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики, а днів за 4-5 буде йтися про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної генерації зараз система працювати не може", – каже Харченко.

За словами експерта, небажано також допускати будь-які поломки допоміжного обладнання на АЕС, як це було влітку цього року.

"Тому що коли ми втрачаємо потужність атомних енергоблоків, це означає автоматичне погіршення умов для споживачів. Знизилася потужність атомного енергоблока – додалося кілька годин відключень. І в період холодів, у період опалювального сезону це буде пряма залежність. Тому від того, наскільки якісно проведені профілактичні ремонти, наскільки реально енергоблоки готові до стабільної, постійної роботи без будь-яких подій і ситуацій, залежатиме, як ми з вами будемо отримувати електрику взимку", – зазначив експерт.

Що буде зі світлом у листопаді?

А ще раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко попереджав, що з початком опалювального сезону в Україні зросте споживання електроенергії, що призведе до дефіциту електрики. Він зазначив, що в жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною, якщо не буде нових потужних обстрілів.

Де світло вже вимикали?

Однак попри усі прогнози експертів, 28 жовтня графіки аварійних відключень ввели одразу у двох областях України. Йдеться про Сумщину та Полтавщину. Про це повідомили у Телеграмі АТ "Сумиобленерго", а також АТ "Полтаваобленерго" у Фейсбуці.

Чому вимкнули світло?

В "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей запровадили через наслідки нічних ворожих атак.

До слова, в "Укренерго" у коментарі Громадському повідомили, що графіки відключень світла, які запровадили 28 жовтня, не означають початок масових вимкнень електрики по всій Україні.

Що зі світлом на решті території України?

Нагадаємо, днями експерт з питань ЖКГ Олег Попенко у коментарі сайту TSN.ua розповів, що зараз спостерігається зростання споживання електроенергії, але поки лише в вечірні пікові години.

Експерт додає, що відключення по всій території України можливі, коли у нас буде дефіцит електроенергії не на одну годину, яку ми можемо покривати імпортом, а на 2-4 години.

Відключення близько?

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE заявив, що Україна близька до відключень електроенергії. А все тому що зовсім скоро зростатиме споживання. Водночас він зазначив, що про одразу тривалі відключення поки не йдеться.

Зеленський про енергетику

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури та вантажних суден може ознаменувати завершення гарячої фази російсько-української війни та відкрити шлях до мирних перемовин. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 21 жовтня, цитує його Financial Times.

За словами глави держави, коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях "було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну".

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НА УКРАЇНЦІВ ЧЕКАЄ ВАЖКА ЗИМА! Пора готуватися до блекаутів

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