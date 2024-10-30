Єврокомісія оцінила ефективність роботи Верховної Ради

Європейська комісія відзначила ефективність роботи Верховної Ради в умовах воєнного стану, проте вказала на проблеми з дотриманням прав опозиції.

Парламент України демонструє ефективну роботу, ухвалюючи ключові рішення з оборонних питань міжпартійною більшістю. Рада не зловживає прискореною процедурою розгляду законопроєктів.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо України.

Водночас Брюссель помітив обмеження прав опозиції, через що вона не може виконувати свої функції повною мірою. Зокрема, це стосується випадків "безпідставних заборон" на закордонні відрядження для опозиційних нардепів.

Однак у Єврокомісії визнають, що воєнний стан допускає запровадження деяких обмежень прав і свобод людей, а також прав та законних інтересів юридичних осіб

"Випадки непропорційних обмежень на поїздки представників парламентської опозиції... вимагають належного розгляду", - йдеться у звіті.

Зазначимо, що у середу, 30 жовтня, Єврокомісія представила звіт про прогрес України на шляху до ЄС. Такі звіти ЄК робить щороку для країн-кандидатів на вступ до блоку.

Єврокомісія зазначила, що Україна виконала всі раніше нездійснені кроки, зазначені у висновку комісії від 2022 року. Тому переговори про вступ до ЄС можуть розглядатися у 2025 році.

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