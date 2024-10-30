Коли можуть початися переговори про вступ до ЄС – звіт Єврокомосії

У звіті відзначено прогрес України в реформах, але наголошено на подальших зусиллях для боротьби з корупцією та вдосконалення державного управління.

Єврокомісія зазначила, що Україна виконала всі раніше нездійснені кроки, зазначені у висновку комісії від 2022 року. Тому переговори про вступ до ЄС можуть розглядатися у 2025 році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на документ підготовлений виконавчим органом Євросоюзу.

У документі зазначається, що Україна продовжує вдосконалювати судову систему та зміцнювати інститути боротьби з корупцією. Також відзначається досягнення результатів у розслідуванні корупційних справ.

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Деякі пункти звіту дають позитивну оцінку зусиллям України щодо захисту прав національних меншин, що було важливим для Угорщини.

"Обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними", – зауважує Єврокомісія.

Однак, незважаючи на досягнення в фундаментальних реформах, Єврокомісія підкреслила, що потрібні "подальші зусилля".

Згідно зі звітом Єврокомісії, існує необхідність тісно працювати над подальшим застосуванням оновленого законодавства щодо прав нацменшин у тісній кооперації з ними.

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Єврокомісія також відзначила ратифікацію Україною Римського статуту та наголосила на важливості приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних норм.

"Якщо Україна виконає всі умови, комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів (переговорних розділів – ред.), починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році", – йдеться в документі.

Нагадаємо, через можливе повернення колишнього президента США Дональда Трампа ЄС готує автономний санкційний режим проти Росії.

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