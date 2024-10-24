Вступ до НАТО та ЄС: як проголосували б українці — опитування

Найбільше прихильників вступу до НАТО та ЄС на заході України, найменше — на півдні.

Вступ України до Європейського Союзу і НАТО підтримали б понад 80% українців, якби відповідні референдуми відбулися найближчим часом.

Про це повідомили у Центрі Разумкова, який проводив соціологічне опитування 20-26 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

У референдумі щодо вступу України до ЄС готові взяти участь 81% українців. Серед них 88% проголосували б за вступ до Євросоюзу, а тільки 8% — проти.

У референдумі щодо вступу в НАТО взяли б участь 82% українців. Серед них за вступ до Північноатлантичного альянсу висловилися б 86%, проти — 10%.

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Найбільше прихильників вступу до НАТО та ЄС на заході України, найменше — на півдні.

За вступ до ЄС готові проголосувати 96% жителів заходу України (проти — 3%), 90% жителів центру (проти — 5,5%), 81% жителів сходу (проти — 13%) і 69% жителів півдня (проти — 20%).

За вступ до НАТО висловили намір голосувати 95% жителів заходу України, які мають намір узяти участь у референдумі (проти — 2%), 88,5% жителів центру (проти — 8,5%), 78% жителів сходу (проти — 16%) і 64% жителів півдня (проти — 26%).

Опитування методом face-to-face провели на неокупованих територіях України серед 2016 повнолітніх респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

У Центрі Разумкова зазначили, що під час повномасштабної війни частка тих, хто проголосував би за вступ до ЄС і до НАТО, значно зросла. У листопаді-грудні 2021 року вступ до ЄС були готові підтримати 78% респондентів (18% були проти), а вступ до НАТО — 70% опитаних (24,5% — проти).

Нагадаємо, Офіс президента України спростував інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що сім країн-членів НАТО нібито виступають проти запрошення України до Альянсу.

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