Чому Путін залучив війська КНДР саме зараз – пояснення експерта

За його словами, саме зараз росіяни мають дуже широке вікно можливостей.

Кремль вирішив залучити солдатів КНДР у війні проти України саме зараз – якраз тоді, коли у США у розпалі виборний процес.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович, передає "Еспресо".

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"Путін дуже вдало обрав вікно можливостей для залучення військових з КНДР у бойових діях. Зараз в США проходить підготовка до виборів, тому в Кремлі вирішили скористатись цією можливістю ввести на поле російсько-української війни нового гравця у вигляді КНДР", – каже експерт.

За його словами, росіяни мають дуже широке вікно можливостей. Адже вибори в США завершаться 5 листопада, а новий президент офіційно вступить на посаду лише у січні.

"Тобто в Кремля є три місяці, щоб подивитись на ефект залучення військ з КНДР у цій війні", – пояснив Попович.

Чи прорве РФ фронт завдяки північнокорейцям

"Що стосується заяв щодо прориву фронту. Якщо військових з КНДР буде понад 12 тис., а не більше, то це може мати вплив на певній ділянці фронту. Прорвати весь фронт вони не зможуть. Принаймні я не поспішав би з такими висновками. Тим паче, поки що незрозуміло, що це за війська. Так, дійсно, не слід недооцінювати ці сили. Поки що взагалі немає розуміння про їхні можливості й навички", – розмірковує експерт.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецпризначення.

За інформацією Newsweek, КНДР могла відправити до РФ не лише піхоту, а й пілотів.

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