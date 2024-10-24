Почему Путин привлек войска КНДР именно сейчас – объяснение эксперта

По его словам, именно сейчас у россиян очень широкое окно возможностей.

Кремль решил привлечь солдат КНДР в войне против Украины именно сейчас – как раз тогда, когда в США в разгар выборный процесс.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович, передает "Эспрессо".

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"Путин очень удачно выбрал окно возможностей для вовлечения военных из КНДР в боевых действиях. Сейчас в США проходит подготовка к выборам, поэтому в Кремле решили воспользоваться этой возможностью ввести на поле российско-украинской войны нового игрока в виде КНДР", – говорит эксперт.

По его словам, у россиян есть очень широкое окно возможностей. Ведь выборы в США завершатся 5 ноября, а новый президент официально вступит в должность только в январе.

"То есть у Кремля есть три месяца, чтобы посмотреть на эффект привлечения войск из КНДР в этой войне", – объяснил Попович.

Прорвет ли РФ фронт благодаря северокорейцам

"Что касается заявлений о прорыве фронта. Если военных из КНДР будет более 12 тыс., а не больше, то это может оказать влияние на определенном участке фронта. Прорвать весь фронт они не смогут. По крайней мере, я бы не спешил с такими выводами. Тем более, пока неясно, что это за войска. Да, действительно, не следует недооценивать эти силы. Пока вообще нет понимания об их возможностях и навыках", – рассуждает эксперт.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназначения.

По информации Newsweek, КНДР могла отправить в РФ не только пехоту, но и пилотов.

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