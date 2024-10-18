Как избавиться от мышей в доме, в квартире народными способами

Как избавиться от мышей в доме, в квартире: действенные способы
Чаще мыши пробираются в дома осенью и зимой, когда на улице холодно. Они проникают внутрь через открытую дверь и щели. С наступлением холодов мыши покидают свои тайники и ищут место для зимовки, а теплые и теплые дома кажутся им лучшим укрытием.
Мыши могут нанести большой вред – они портят мебель, перегрызают кабели, делают дыры в штукатурке, полу и могут заразить человека гистоплазмозом. Избавиться от этого вредителя можно с помощью яда, а можно воспользоваться народными средствами.
Как проверить, поселилась ли мышь в вашем доме или квартире
Мыши – животные умны, они подстраивают свою деятельность под образ жизни хозяев дома – питаются, когда никого нет дома или когда все спят. Потому иногда они долго остаются незамеченными.
О наличии мышей в доме может свидетельствовать:
- Кал – это короткие темные палочки длиной около 5 мм.
- Отпечатки лап, оставленные, например, на запыленной поверхности.
- Специфические звуки, как царапание, скрежет, хруст, тихий писк.
- Неприятный, специфический запах .
- Мелкие следы от зубов на мебели, кабелях, жеванных коробках, пакетах и другой упаковке, содержащей пищевые продукты.
Как избавиться от мышей в домашних условиях
- Ультразвуковой отпугиватель – издает звуки, которые не слышны человеку, но очень неприятны для этих вредителей – при включении они должны сбежать из своих тайников. Вам нужно разместить такой прибор там, где были замечены мыши. Желательно периодически изменять частоту, чтобы грызуны не привыкли к звуку. Такой способ борьбы – долговечный и безопасный для человека и для домашних животных. Но, если у вас свои домашние животные – хомяки, шиншиллы, они тоже могут его бояться.
- Алюминиевая фольга – мышам не нравится ее цвет и шелест.
- Механические ловушки, вариант знакомый многим – это устройство со срабатывающим механизмом, когда грызун попадает внутрь ловушки.
- Электрические ловушки – приманка внутри привлекает мышь, когда та оказывается рядом с ней, срабатывает световой индикатор, а затем сразу грызун получает разряд тока.
- Кошка – этот естественный враг грызунов должен не только отпугнуть их, но и отбить желание забегать в дом. Также мышей раздражает запах спаниелей и терьеров – такие животные тоже могут отпугивать вредителей.
Бывает так, что мышей так много, что побуждает хозяев к радикальным шагам, а именно, к применению яда. Это могут быть порошки для приготовления приманок, кремы, таблетки, спреи и даже жидкости, которые нужно смешивать с водой.
С использованием яда у нужно быть очень осторожным, и даже рекомендуется выйти из дома хотя бы в сутки после применения, так как яд может быть опасен, особенно для домашних животных и детей.
Как избавиться от мышей народными средствами
Мыши не переносят запаха дикой мяты, ромашки, коровяка, лаванды, свежих листьев помидоров. Поэтому на кухне, в амбаре, подвале или на чердаке – там, где часто живут грызуны, следует расставлять душистые пакетики с сухими травами.
Не любят мыши древесную золу, имеющую для них неприятный запах.
Хозяева рекомендуют применять горький перец и вот каким образом. Завернуть его в бумагу, поджечь и обкурить помещение, где находились мыши.
Разложить по полкам и поверхностям чеснок.
Лавровый лист измельчить и разбрасывать по местам прогулок грызунов.
Грызуны не любят эфирные масла полыни и мяты.
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