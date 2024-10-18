Как избавиться от мышей в доме, в квартире народными способами

Как избавиться от мышей в доме, в квартире: действенные способы

Чаще мыши пробираются в дома осенью и зимой, когда на улице холодно. Они проникают внутрь через открытую дверь и щели. С наступлением холодов мыши покидают свои тайники и ищут место для зимовки, а теплые и теплые дома кажутся им лучшим укрытием.

Мыши могут нанести большой вред – они портят мебель, перегрызают кабели, делают дыры в штукатурке, полу и могут заразить человека гистоплазмозом. Избавиться от этого вредителя можно с помощью яда, а можно воспользоваться народными средствами.

Как проверить, поселилась ли мышь в вашем доме или квартире

Мыши – животные умны, они подстраивают свою деятельность под образ жизни хозяев дома – питаются, когда никого нет дома или когда все спят. Потому иногда они долго остаются незамеченными.

О наличии мышей в доме может свидетельствовать:

Кал – это короткие темные палочки длиной около 5 мм.

Отпечатки лап, оставленные, например, на запыленной поверхности.

Специфические звуки, как царапание, скрежет, хруст, тихий писк.

Неприятный, специфический запах .

Мелкие следы от зубов на мебели, кабелях, жеванных коробках, пакетах и другой упаковке, содержащей пищевые продукты.

Как избавиться от мышей в домашних условиях

Ультразвуковой отпугиватель – издает звуки, которые не слышны человеку, но очень неприятны для этих вредителей – при включении они должны сбежать из своих тайников. Вам нужно разместить такой прибор там, где были замечены мыши. Желательно периодически изменять частоту, чтобы грызуны не привыкли к звуку. Такой способ борьбы – долговечный и безопасный для человека и для домашних животных. Но, если у вас свои домашние животные – хомяки, шиншиллы, они тоже могут его бояться.

Вам нужно разместить такой прибор там, где были замечены мыши. Желательно периодически изменять частоту, чтобы грызуны не привыкли к звуку. Такой способ борьбы – долговечный и безопасный для человека и для домашних животных. Но, если у вас свои домашние животные – хомяки, шиншиллы, они тоже могут его бояться. Алюминиевая фольга – мышам не нравится ее цвет и шелест.

Механические ловушки, вариант знакомый многим – это устройство со срабатывающим механизмом, когда грызун попадает внутрь ловушки.

Как избавиться от мышей

Электрические ловушки – приманка внутри привлекает мышь, когда та оказывается рядом с ней, срабатывает световой индикатор, а затем сразу грызун получает разряд тока.

Кошка – этот естественный враг грызунов должен не только отпугнуть их, но и отбить желание забегать в дом. Также мышей раздражает запах спаниелей и терьеров – такие животные тоже могут отпугивать вредителей.

Бывает так, что мышей так много, что побуждает хозяев к радикальным шагам, а именно, к применению яда. Это могут быть порошки для приготовления приманок, кремы, таблетки, спреи и даже жидкости, которые нужно смешивать с водой.

С использованием яда у нужно быть очень осторожным, и даже рекомендуется выйти из дома хотя бы в сутки после применения, так как яд может быть опасен, особенно для домашних животных и детей.

Как избавиться от мышей народными средствами

Мыши не переносят запаха дикой мяты, ромашки, коровяка, лаванды, свежих листьев помидоров. Поэтому на кухне, в амбаре, подвале или на чердаке – там, где часто живут грызуны, следует расставлять душистые пакетики с сухими травами.

Не любят мыши древесную золу, имеющую для них неприятный запах.

Хозяева рекомендуют применять горький перец и вот каким образом. Завернуть его в бумагу, поджечь и обкурить помещение, где находились мыши.

Разложить по полкам и поверхностям чеснок.

Лавровый лист измельчить и разбрасывать по местам прогулок грызунов.

Грызуны не любят эфирные масла полыни и мяты.

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