Участь солдатів з КНДР у війні в Україні: Лукашенко прокоментував

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заперечує те, що КНДР відправила своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

Про це так званий "президент" цинічно заявив в інтерв'ю BBC журналісту Стіву Розенбергу.

З його слів, диктатор РФ Володимир Путін не допустив би подібного.

"Нісенітниця. Знаючи свій характер, Путін ніколи б не став умовляти іншу країну залучити свою армію до російської спецоперації в Україні", - сказав Лукашенко.

Якщо інформація про відправлення військових з північної Кореї до РФ підтвердяться, то це "буде крок до ескалації конфлікту, якщо на лінії зіткнення опиняться збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі", висловився Лукашенко.

"Навіть якби ми вплуталися б у війну, бо ви, англосакси, одразу скажете, що з одного боку влізла інша країна, і в Україну буде введено війська НАТО", - додав він.

Нагадаємо, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак висловив думку про те, що мета відправлення військ КНДР на війну - це отримання бойового досвіду. Своєю чергою, агресорка РФ хоче за допомогою КНДР вивільнити частину своєї бойової сили для операції вздовж лінії фронту.

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