Косатка бризнула фекаліями на глядачів у аквапарку – відео

Глядачам було бридко і весело водночас.

Глядачі, які відвідували шоу косаток в аквапарку SeaWorld в Сан-Антоніо, США, отримали більше, ніж очікували, коли косатка випорожнилася у своєму басейні, а потім оббризкала натовп брудною водою.

Про це пише UPI.

Алекс Бермудес опублікував у TikTok відео, на якому косатка плаває у своєму басейні зі скляними стінками, а за нею тягнеться хмара китових випорожнень.

Потім океанічний ссавець вихлюпує воду з фекаліями на натовп і співробітників SeaWorld, спричиняючи суміш шоку, огиди і веселощів.

SeaWorld Сан-Антоніо ще не прокоментував цей інцидент.

2016 року SeaWorld оголосив, що припинить свою програму розведення косаток і поступово виведе тварин зі своїх парків після того, як нинішнє покоління вимре. Наразі там проживає п'ять косаток.

Нагадаємо, на пляжі знайшли моторошну істоту, схожу на морського динозавра. Істота має змієподібний довгий тулуб та гострі зуби.

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