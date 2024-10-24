Косатка брызнула фекалиями на зрителей в аквапарке — видео

Зрители, посещавшие шоу косаток в аквапарке SeaWorld в Сан-Антонио, США, получили больше, чем ожидали, когда косатка опорожнилась в своем бассейне, а затем обрызгала толпу грязной водой.

Об этом пишет UPI.

Алекс Бермудес опубликовал в TikTok видео, на котором косатка плавает в своем бассейне со стеклянными стенками, а за ней тянется облако китового стула.

Затем океаническое млекопитающее выплескивает воду с фекалиями на толпу и сотрудников SeaWorld, вызывая смесь шока, отвращения и веселья.

SeaWorld Сан-Антонио еще не прокомментировал этот инцидент.

В 2016 году SeaWorld объявил, что прекратит свою программу разведения косаток и постепенно выведет животных из своих парков после того, как нынешнее поколение вымрет. В настоящее время там проживает пять косаток.

Напомним, на пляже нашли жуткое существо, похожее на морского динозавра. Существо имеет змеевидное длинное туловище и острые зубы.

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