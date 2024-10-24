Косатка брызнула фекалиями на зрителей в аквапарке — видео

Зрителям было безобразно и весело одновременно.
Зрители, посещавшие шоу косаток в аквапарке SeaWorld в Сан-Антонио, США, получили больше, чем ожидали, когда косатка опорожнилась в своем бассейне, а затем обрызгала толпу грязной водой.
Об этом пишет UPI.
Алекс Бермудес опубликовал в TikTok видео, на котором косатка плавает в своем бассейне со стеклянными стенками, а за ней тянется облако китового стула.
Затем океаническое млекопитающее выплескивает воду с фекалиями на толпу и сотрудников SeaWorld, вызывая смесь шока, отвращения и веселья.
@alexbermudez506 DUDE!!! Это whale wants to S #IT, а также want to spash his S #IT on us! #gross #SA #funny #viral #fyp ♬ Si No Quieres No — Luis R Conriquez & Neton Vega
SeaWorld Сан-Антонио еще не прокомментировал этот инцидент.
В 2016 году SeaWorld объявил, что прекратит свою программу разведения косаток и постепенно выведет животных из своих парков после того, как нынешнее поколение вымрет. В настоящее время там проживает пять косаток.
Напомним, на пляже нашли жуткое существо, похожее на морского динозавра. Существо имеет змеевидное длинное туловище и острые зубы.
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