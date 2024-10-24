Міноборони запустило онлайн-курси для військових: що відомо (відео)

Покращувати знання з військової справи тепер можна на передовій – онлайн.

Міністерство оборони запускає онлайн-навчання з військової справи для чинних військовслужбовців у застосунку "Армія+".

Про це повідомив очільник МОУ Рустем Умєров у Facebook

"У застосунку "Армія+" тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах", – зазначив він.

Міністр також повідомив, що зараз авторизованим у застосунку військовим доступні такі курси — "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах" та "Безпілотні системи".

Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля йде тест для перевірки знань, а в кінці курсу – іспит.

Умєров додав, що міноборони вже працює над новими курсами, зокрема "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

"Наша мета – забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання — це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога", – зазначив він.

Нагадаємо, мобільний застосунок "Армія+" запрацював на початку серпня 2024 року. Одна з перших функцій, яку запровадили, щоб полегшити військовим життя – можливість надсилати командирам електронні рапорти.

Тим часом у ТЦК нагадали особливості перевірки військово-облікових документів.

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