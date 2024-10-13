Експерт сказав, що потрібно змінити, щоб люди не боялись ТЦК

Багато чого потрібно ще змінити у свідомості людей.

Влада повинна чесно інформувати суспільство про реальний стан справ на фронті, підкреслюючи, що швидка перемога не є реальністю. Важливо уникати хибних надій і визнати, що ефективність мобілізації можна покращити через рекрутинг, щоб залучити більше військових до служби.

Про це розповів командир батальйону К-2 Кирило Верес в інтерв'ю для 24 каналу.

Він зазначив, що, хоча не може сперечатися з Головнокомандувачем ЗСУ, його власний досвід під час підписання контракту відрізняється від офіційних заяв.

Верес підкреслив, що наразі відчуває лише мобілізацію через рекрутинг свого підрозділу. Він зазначив, що всі військові важливі для нього, за умови, що вони не вживають наркотики чи алкоголь на позиціях.

Нагадаємо, психологи попереджають що може бути зріст стресових розладів після війни. Це торкнеться не лише військових, але й цивільного населення, підкреслюючи важливість психічної підтримки у суспільстві.

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