Власть должна честно информировать общество о реальном положении дел на фронте, подчеркивая, что скорая победа не является реальностью. Важно избегать ложных надежд и признать, что эффективность мобилизации можно улучшить через рекрутинг, чтобы привлечь больше военных в службу.

Об этом рассказал командир батальона К-2 Кирилл Вересс в интервью для 24 канала.

Он отметил, что хотя не может спорить с Главнокомандующим ВСУ, его собственный опыт при подписании контракта отличается от официальных заявлений.

Верес подчеркнул, что сейчас чувствует только мобилизацию из-за рекрутинга своего подразделения. Он отметил, что все военные важны для него при условии, что они не употребляют наркотики или алкоголь на позициях.

Напомним, психологи предупреждают, что может быть рост стрессовых расстройств после войны. Это коснется не только военных, но и гражданского населения, подчеркивая важность психической поддержки в обществе.

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