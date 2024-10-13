Не только для пяток: семь способов, как можно использовать пемзу в обиходе

Пемза имеет очень много разных способов применения. А вы о них знали?

Пемза — пористый вулканический камень, который образуется из быстро охлаждающейся лавы. Он достаточно легок и прочен, поэтому его можно использовать как абразив.

Удалить глотки из одежды

Чтобы убрать глотки из своего любимого свитера, просто слегка протрите проблемные участки пемзой. После этого не забудьте дополнительно пройтись по поверхности валиком для ворса. Обратите внимание, что дешевая пемза может расслоиться на одежде, поэтому лучше брать более дорогие варианты.

Очистить унитаз

Пемзу можно использовать для уборки желтого налета на унитазе. Однако здесь следует обратить внимание на один важный нюанс. Перед применением смочите пемзу в воде на 5-7 минут, чтобы она не поцарапала поверхность.

Очистить духовку

Так же, как с унитазом, пемзу можно использовать, чтобы отмыть духовку от устаревшего жира. В таком случае ее следует заранее замочить в воде.

Добавить в грунт для растений

Для приготовления почвенной смеси возьмите кокосовое волокно, измельченную пемзу и обычную землю (пропорции 1:2:1). Почва будет иметь отличные дренажные свойства.

Удалить шерсть животных из мебели и ковров

Пемза отлично подходит для удаления шерсти кошек и собак из ковров, мягкой мебели, автомобильного салона. При этом она не повредит ткань.

Нанести на пемзу эфирное масло

Пемза станет отличным диффузором для эфирного масла. Если нанести на нее 20-30 капель, то ее ячеистая поверхность быстро впитает вещество, а затем равномерно распределит запах по помещению.

Для маникюра

Сначала пемзу нужно замочить в воде и, пока она влажная, использовать в качестве бафа перед покрытием ногтей лаком. Чтобы подготовить пластину к нанесению простого или гель-лака, хватит небольшого давления.

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