"Может стать серьезным игроком": Тарас Чмут о роли КНДР в войне в Украине

РФ не скрывает усиления военного сотрудничества с КНДР.

Северная Корея может стать серьезным игроком в войне на Украине.

Такое мнение высказал директор одного из крупнейших волонтерских фондов "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут на своей странице в Сети X.

Чмут отметил, что КНДР может помочь РФ в большом мобилизационном ресурсе.

" Помимо 70% внешних поставок боеприпасов, здесь еще может быть большой мобилизационный ресурс — одномоментное усиление какого-то участка фронта ~10 к подготовленных в/с, на фоне тотального кризиса в ВСУ может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство ", — написал Чмут. .

Добавим, по мнению аналитика Виталия Портникова, возможное появление войск Северной Кореи в Украине показывает, что у Кремля серьезные проблемы с резервами и наемники из КНДР будут играть ту роль, которую раньше исполняли "вагнеровцы".

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